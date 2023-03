Comune Milano, stop a registrazioni dei figli di coppie omogenitoriali

Cronaca

Pride Milano, il corteo sfila per le vie del capoluogo lombardo. FOTO

La parata, partita dalla Stazione Centrale nel pomeriggio, è arrivata all’Arco della Pace, dove fino a mezzanotte il palco ha accolto vari ospiti. Secondo gli organizzatori i partecipanti sono stati circa 300mila, presenti anche attivisti ucraini e russi. Il sindaco Sala annuncia: 'Figli di coppie omogenitoriali riavranno riconoscimento'

Il Pride di Milano ha sfilato per le vie del capoluogo lombardo. Il corteo è partito alle 15 e si è diretto verso il punto d’arrivo all’Arco della Pace. Uno dei messaggi, come si legge nel documento politico della manifestazione, è lo slogan: "Nessunə di noi è liberə finché non siamo tuttə liberə"

"È vitale lottare non solo per ciò che riguarda noi in prima persona ma anche per quello che riguarda le altre persone oppresse”, hanno scritto gli organizzatori di quella che nasce come manifestazione dell'orgoglio delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender, asessuali, intersex e queer, ma che è soprattutto una festa di libertà che richiama migliaia di persone