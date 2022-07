2/10 ©LaPresse

"È vitale lottare non solo per ciò che riguarda noi in prima persona ma anche per quello che riguarda le altre persone oppresse”, hanno scritto gli organizzatori di quella che nasce come manifestazione dell'orgoglio delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender, asessuali, intersex e queer, ma che è soprattutto una festa di libertà che richiama migliaia di persone

Pride Month, installazione ed eventi in piazza Liberty a Milano