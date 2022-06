Pride Month, installazione ed eventi in piazza Liberty a Milano

L’anfiteatro di Piazza Liberty a Milano si accende con i colori del Pride grazie ad un’installazione organizzata con Illustri Festival e visibile fino al 3 luglio. Gli illustratori Francesco Poroli, Camilla Falsini, Riccardo Guasco e Irene Rinaldi uniscono le loro opere in un’unica installazione dal titolo Love is Love.

L'opera

Francesco Poroli, che ha guidato il progetto anche in qualità di direttore di Illustri Festival, spiega: “è un lavoro collettivo. I gradoni dell’anfiteatro di Piazzetta del Liberty si prestavano bene alla gestione di un progetto collettivo che preservasse l’integrità e l’unicità degli stili dei singoli illustratori, e allo stesso tempo unisse queste diversità facendole confluire in un unico messaggio, Love is Love. E’ un inno colorato e bizzarro alla diversità come ricchezza.”

Gli eventi

Nell’ambito del programma Today at Apple, su questi stessi gradoni, il 29 giugno alle 21:00 storielibere.fm e QUiD insieme a Apple Podcast presentano “La prima volta che mi sono vistə”, un’occasione di dialogo e condivisione con alcune personalità del mondo LGBTQ+. Sarà una performance durante la quale Paolo Armelli e Daniele Biaggi di QUiD, oltre a portare la propria esperienza, faranno anche da facilitatori, introducendo e presentando gli altri ospiti che si alterneranno sul palco raccontando la storia, la scena di un film o la frase che ha acceso la consapevolezza di un’identità queer. L’evento è gratuito previa registrazione.