Gay Pride Milano 2022: data della parata, percorso e orari

Cronaca

Dopo due anni di stop a causa del Covid, 900mila persone - secondo le stime degli organizzatori - sono scese per le strade della Capitale per partecipare alla manifestazione. Madrina di queste edizione è la cantante Elodie, mentre il motto è un omaggio a Raffaella Carrà. Presenti il sindaco Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Eventi anche a Bergamo e Genova

Roma si tinge oggi con i colori dell'arcobaleno. Migliaia di persone si sono radunate in piazza della Repubblica per partecipare al Pride e sfilare per le strade della Capitale - fino ai Fori Imperiali e a piazza Venezia - per chiedere la piena uguaglianza di diritti. Un corteo che, secondo gli organizzatori, ha raggiunto i 900mila partecipanti