Meloni, alle 16.30 il "premier time" in Senato. DIRETTA

"Nessun vertice segreto questo fine settimana in Grecia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà infatti sabato 16 maggio a un incontro con i leader del Sud Europa presenti per continuare a discutere di possibili iniziative coordinate per la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale e orientale quale seguito immediato della dichiarazione a 4 (Italia, Grecia, Cipro, Malta) concordata a margine del Consiglio europeo informale di Cipro del 24 aprile". Lo affermano fonti di Palazzo Chigi, spiegando che "nello stesso pomeriggio Meloni interverrà, sempre in Grecia, allo Europe-Gulf Forum, piattaforma di dialogo politico tra i Paesi europei e del Golfo, che si riunirà per la prima volta su impulso dell'Atlantic Council e di Antenna Group, iniziativa che Meloni aveva già sostenuto in un intervento in video in occasione del suo lancio ufficiale nel settembre 2025". La presidente del Consiglio, viene spiegato, aprirà i lavori insieme al primo ministro del Qatar e la mattina seguente "si recherà a Cipro per una visita bilaterale concordata già lo scorso febbraio, in occasione dell'incontro a Roma con il presidente Christodoulides".