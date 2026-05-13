Meloni, alle 16.30 il "premier time" in Senato. DIRETTA

Appuntamento questo pomeriggio a Palazzo Madama per le interrogazioni a risposta immediata dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto c’è soprattutto l’economia, tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e Piano casa
in evidenza
La premier Meloni oggi, mercoledì 13 maggio, torna nell’Aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. L'appuntamento con il "premier time" è alle 16.30 a Palazzo Madama.
Al centro del confronto c’è soprattutto l’economia, tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. L’ultimo confronto di questo tipo c’era stato ormai un anno fa, proprio lo scorso maggio, ed era stato il quarto della legislatura.
Gli approfondimenti:
- Legge elettorale, Parte in salita dialogo tra coalizioni: IL VIDEO
- In che direzione va il governo Meloni?
- Piano Casa, dall’edilizia popolare ad housing sociale e sgomberi veloci: le misure
- Ministro Giuli a Palazzo Chigi, fonti: “Piena sintonia”
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Legge elettorale, da opposizioni "no" al tavolo centrodestra. VIDEO
Fonti Chigi: nessun vertice segreto, nel fine settimana Meloni in Grecia e a Cipro
"Nessun vertice segreto questo fine settimana in Grecia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà infatti sabato 16 maggio a un incontro con i leader del Sud Europa presenti per continuare a discutere di possibili iniziative coordinate per la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale e orientale quale seguito immediato della dichiarazione a 4 (Italia, Grecia, Cipro, Malta) concordata a margine del Consiglio europeo informale di Cipro del 24 aprile". Lo affermano fonti di Palazzo Chigi, spiegando che "nello stesso pomeriggio Meloni interverrà, sempre in Grecia, allo Europe-Gulf Forum, piattaforma di dialogo politico tra i Paesi europei e del Golfo, che si riunirà per la prima volta su impulso dell'Atlantic Council e di Antenna Group, iniziativa che Meloni aveva già sostenuto in un intervento in video in occasione del suo lancio ufficiale nel settembre 2025". La presidente del Consiglio, viene spiegato, aprirà i lavori insieme al primo ministro del Qatar e la mattina seguente "si recherà a Cipro per una visita bilaterale concordata già lo scorso febbraio, in occasione dell'incontro a Roma con il presidente Christodoulides".
Oggi Giorgia Meloni al "premier time" in Senato. VIDEO
La legge elettorale
La premier Giorgia Meloni vuole portare a casa la nuova legge elettorale e per farlo bisogna non solo blindare l'accordo interno alla maggioranza, ma anche trovare un terreno su cui provare a dialogare con le opposizioni. È quanto è emerso nel vertice che si è tenuto ieri a Palazzo Chigi per parlare della riforma.
Legge elettorale, governo apre. Tajani: “Opposizione dica cosa vuole”Vai al contenuto
Un anno fa l’ultimo "premier time"
È passato un anno dall’ultimo question time in Senato di Meloni. L’agenda di oggi è quasi interamente economica e sociale. Un appuntamento, quello odierno, che rappresenta l'occasione per la presidente del Consiglio di rivendicare la linea del governo nella fase più delicata della legislatura: quella che accompagna l'esecutivo verso l'ultimo tratto prima delle elezioni politiche del 2027.
Al Senato il "premier time" di Meloni
Alle 16.30 è in programma al Senato il question time della premier Meloni. Al centro del confronto ci sono soprattutto le tematiche economiche: dal caro spesa alle bollette, fino alle politiche per le famiglie, per le imprese e al Piano Casa.