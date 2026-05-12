Sky Cube 12/5 - In che direzione va il governo Meloni?

La premier alla prova del question time in Senato. La sfida dell'economia in tempo di guerra. Mentre si infiamma la battaglia sulla legge elettorale. Ne parliamo allo Sky Cube con Tonia Cartolano, Marco Di Fonzo e Lorenzo Pregliasco di Youtrend
Prossimi Video
Hantavirus, smentito ricovero allo Spallanzani, il 25 enne sta bene
Cronaca
Trump: Iran non avrà mai il nucleare. Nato deludente
Mondo
Oltre 20mila bambini ucraini rapiti da Mosca: l'Ue stanzia 50 milioni di euro
Mondo
Legge elettorale, Parte in salita dialogo tra coalizioni
Politica
Delitto Garlasco, gli audio del soliloquio di Andrea Sempio
Cronaca
Vienna, protesta contro Israele all’Eurovision
Mondo
Italia - Albania, Rama: Accordo c'è fin quando Italia vorrà
Politica