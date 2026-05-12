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Sky Cube 12/5 - In che direzione va il governo Meloni?

Politica

La premier alla prova del question time in Senato. La sfida dell'economia in tempo di guerra. Mentre si infiamma la battaglia sulla legge elettorale. Ne parliamo allo Sky Cube con Tonia Cartolano, Marco Di Fonzo e Lorenzo Pregliasco di Youtrend

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