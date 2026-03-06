Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite a Sky TG24. LA DIRETTA

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è ospite di Start, l’approfondimento di Sky TG24. L’Iran, la crisi internazionale e il ruolo dell’Italia sono tra i temi principali ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ).

Tajani: "Nostra prima preoccupazione è tutelare italiani"

“La nostra prima preoccupazione è tutelare i cittadini italiani - ha spiegato Tajani a Sky TG24 -. Sono circa 100mila quelli coinvolti da questa situazione di guerra in diverse parti del mondo. Perché ci sono anche cittadini italiani bloccati alle Maldive, Sri Lanka, Thailandia, India, perché erano tutti voli che passavano attraverso i Paesi del Golfo”.