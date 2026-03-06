Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite a Sky TG24. LA DIRETTA

Il vicepremier interviene a Start. L’Iran, la crisi internazionale e il ruolo dell’Italia sono tra i temi principali
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è ospite di Start, l’approfondimento di Sky TG24. L’Iran, la crisi internazionale e il ruolo dell’Italia sono tra i temi principali (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).
Tajani: "Nostra prima preoccupazione è tutelare italiani"
“La nostra prima preoccupazione è tutelare i cittadini italiani - ha spiegato Tajani a Sky TG24 -. Sono circa 100mila quelli coinvolti da questa situazione di guerra in diverse parti del mondo. Perché ci sono anche cittadini italiani bloccati alle Maldive, Sri Lanka, Thailandia, India, perché erano tutti voli che passavano attraverso i Paesi del Golfo”.
Sondaggio, 56% italiani contrario all'attacco di Usa e Israele in Iran
La maggioranza dei cittadini del nostro Paese si dichiara in disaccordo con l’intervento militare iniziato lo scorso 28 febbraio contro Teheran. Le due principali fonti di preoccupazione sono l’inizio di un conflitto più ampio, con il coinvolgimento di altri Paesi (38%), e le conseguenze economiche legate all’aumento dei prezzi del petrolio e del carburante (37%). E, in questa situazione, quasi la metà degli italiani (48%) ritiene che il governo italiano dovrebbe mantenere una posizione di neutralità e mediazione