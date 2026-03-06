Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite a Sky TG24. LA DIRETTA

Politica

Il vicepremier interviene a Start. L’Iran, la crisi internazionale e il ruolo dell’Italia sono tra i temi principali

ascolta articolo

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è ospite di Start, l’approfondimento di Sky TG24. L’Iran, la crisi internazionale e il ruolo dell’Italia sono tra i temi principali (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).

Tajani: "Nostra prima preoccupazione è tutelare italiani"

“La nostra prima preoccupazione è tutelare i cittadini italiani - ha spiegato Tajani a Sky TG24 -. Sono circa 100mila quelli coinvolti da questa situazione di guerra in diverse parti del mondo. Perché ci sono anche cittadini italiani bloccati alle Maldive, Sri Lanka, Thailandia, India, perché erano tutti voli che passavano attraverso i Paesi del Golfo”.

FOTOGALLERY

Getty/Sky TG24

1/14
Mondo

Sondaggio, 56% italiani contrario all'attacco di Usa e Israele in Iran

La maggioranza dei cittadini del nostro Paese si dichiara in disaccordo con l’intervento militare iniziato lo scorso 28 febbraio contro Teheran. Le due principali fonti di preoccupazione sono l’inizio di un conflitto più ampio, con il coinvolgimento di altri Paesi (38%), e le conseguenze economiche legate all’aumento dei prezzi del petrolio e del carburante (37%). E, in questa situazione, quasi la metà degli italiani (48%) ritiene che il governo italiano dovrebbe mantenere una posizione di neutralità e mediazione

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Iran, Crosetto: “Attacco Usa-Israele fuori dal diritto internazionale”

Politica

I ministri della Difesa e degli Esteri, Guido Crosetto e Antonio Tajani, hanno tenuto...

Referendum Giustizia, su Sky TG24 il confronto Di Pietro-Parodi. VIDEO

Politica

 Molti i temi toccati durante l'appuntamento, dal rapporto tra magistratura e potere...

Ddl antisemitismo, via libera dal Senato: il testo proposto

Politica

Il ddl approvato dal Senato introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano la definizione...

Africa, Meloni: "Roma diventi un hub europeo per gli investimenti"

Politica

La premier è intervenuta al convegno "Laying the Groundwork for Jobs in Africa: Core...

Referendum Giustizia, ecco i precedenti dal 2001 al 2020

Politica

Un vero termometro per i governi che li hanno vissuti, i referendum confermativi hanno segnato il...

Politica: I più letti