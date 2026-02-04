Il ministro dell'Interno riferirà oggi nell'Aula di Montecitorio sulla presenza degli agenti americani nel nostro Paese in occasione dei Giochi di Milano-Cortina
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi terrà oggi, mercoledì 4 febbraio, una informativa alla Camera sulla presenza in Italia degli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) degli Stati Uniti durante le Olimpiadi Milano-Cortina. L'appuntamento è alle 9:30.
Cos'è l'Ice
Agenzia federale istituita nel 2003 dopo gli attentati dell'11 settembre, la United States Immigration and Customs Enforcement (Ice) agisce come branchia del Dipartimento per la sicurezza interna (hs), con compiti che spaziano dal controllo delle frontiere interne al contrasto al crimine transnazionale. La struttura, con sede a Washington DC, è finita nel mirino delle proteste per gli arresti a Minneapolis, in Minnesota, del gennaio 2026, che hanno visto anche la morte di due persone per mano di agenti federali.
Approfondimento
Cos'è l'ICE, l'agenzia che controlla l'immigrazione negli Usa
©Getty
Ice, 28 miliardi di fondi e addestramenti lampo: i dati dell'agenzia
Dopo gli episodi delle ultime settimane a Minneapolis, l'Immigration and Customs Enforcement (Ice) è finita nuovamente al centro delle polemiche. Quali sono i tempi e le modalità di addestramento degli agenti, aumentati in un anno di 12mila unità grazie agli ingenti fondi sbloccati nella prima finanziaria del Trump bis? Anche di questo si è occupata la puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 27 gennaio