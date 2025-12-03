Offerte Sky
Speciale elezioni regionali
Federica Mogherini

Federica Mogherini, chi è l'ex ministra degli Esteri indagata per frode all'Ue. FOTO

Politica fotogallery
13 foto
Ansa/Getty

Nata a Roma il 16 giugno 1973, è stata deputata per due legislature e ministra degli Esteri nel governo Renzi. Come Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza è stata la prima politica italiana a guidare la diplomazia Ue. Ecco la sua carriera politica e l’indagine che l’ha coinvolta

Funerali Nicola Pietrangeli, aperta camera ardente al Foro Italico

Sport

Sul campo del Foro Italico a lui dedicato si è aperta alle 9 la camera ardente per Nicola...

10 foto
Nicola Pietrangeli's coffin arrives at the funeral chapel at the tennis court named after him at the Foro Italico. Awaiting him are the Davis Cup trophy he won as captain in 1976, blue and white flowers, a giant screen showing his images, and music by Charles Aznavour. Rome, December 3, 2025. ANSA/ANGELO CARCONI

Federica Mogherini, chi è ex ministra Esteri indagata per frode all'Ue

Politica

Nata a Roma il 16 giugno 1973, è stata deputata per due legislature e ministra degli Esteri nel...

13 foto
Federica Mogherini

Auto, i modelli più venduti a novembre 2025: la classifica

Auto

A novembre 2025 mercato italiano dominato ancora dalla Fiat Panda. Poi Dacia Sandero e Toyota...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la "minaccia" di Putin...

16 foto

Roma, acceso l'albero di Natale in piazza di Spagna. FOTO

Cronaca

Nella Capitale, nel tardo pomeriggio del 2 dicembre, è stato acceso l’albero che illumina...

10 foto
TOPSHOT - A picture shows a christmas tree on the Spanish Steps at night with Trinita dei Monti church in the background, in Rome on December 2, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP via Getty Images)

    Israele: resti consegnati ieri da Hamas non sono di un ostaggio. LIVE

    live Mondo

    I "reperti" umani consegnati ieri da Hamas non appartengono a nessuno dei due ostaggi ancora a...

    Media: "Salta l'incontro tra Witkoff-Kushner e Zelensky". LIVE

    live Mondo

    L'incontro a Bruxelles tra il leader ucraino e gli Usa non avrà luogo "a causa del ritorno degli...

    Usa, procione entra in un negozio di liquori e si ubriaca

    Mondo

    Teatro dell'incredibile vicenda un negozio della Virginia, dove l'animale si è furtivamente...