Inchiesta sui fondi Ue, rilasciati Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti

I tre erano stati fermati ieri nell'ambito di un'inchiesta per frode che ha coinvolto il Servizio europeo di azione esterna e il Collegio d'Europa. Nella notte, dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, sono stati rilasciati perché non considerati a rischio fuga. Restano le accuse, che - come spiega la Procura europea  in una nota - riguardano frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale

Federica Mogherini, rettrice del Collegio d'Europa ed ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, sarebbe stata rilasciata intorno all’1 di notte. È quanto apprende l’Agi da fonti informate. Mogherini era stata fermata ieri nell'ambito di un'inchiesta per frode, insieme all'ambasciatore Stefano Sannino e al dirigente del Collegio d'Europa Cesare Zegretti.

epa12566182 (FILE) - Rector Federica Mogherini delivers a speech during the opening ceremony of the seventy-fifth academic year of the College of Europe - Bruges Campus, in Bruges, Belgium, 28 October 2024 (reissued 03 December 2025). According to a statement from the European public prosecutor s office, police in Belgium arrested Mogherini and two others in connection to an investigation into alleations of fraud. EPA/Olivier Matthys

