I tre erano stati fermati ieri nell'ambito di un'inchiesta per frode che ha coinvolto il Servizio europeo di azione esterna e il Collegio d'Europa. Nella notte, dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, sono stati rilasciati perché non considerati a rischio fuga. Restano le accuse, che - come spiega la Procura europea in una nota - riguardano frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale