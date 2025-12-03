Inchiesta sui fondi Ue, rilasciati Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare ZegrettiMondo
I tre erano stati fermati ieri nell'ambito di un'inchiesta per frode che ha coinvolto il Servizio europeo di azione esterna e il Collegio d'Europa. Nella notte, dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, sono stati rilasciati perché non considerati a rischio fuga. Restano le accuse, che - come spiega la Procura europea in una nota - riguardano frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale
Federica Mogherini, rettrice del Collegio d'Europa ed ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, sarebbe stata rilasciata intorno all’1 di notte. È quanto apprende l’Agi da fonti informate. Mogherini era stata fermata ieri nell'ambito di un'inchiesta per frode, insieme all'ambasciatore Stefano Sannino e al dirigente del Collegio d'Europa Cesare Zegretti.