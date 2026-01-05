Morta Anna Falcone, sorella del magistrato ucciso a Capaci

Era la sorella maggiore del giudice ucciso dalla mafia. Con la sorella Maria aveva contribuito alla creazione della Fondazione intestata al magistrato. Aveva 95 anni
Addio ad Anna Falcone, si è spenta a 95 anni la sorella del magistrato Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci. Ne dà notizia il sindaco di Palermo Roberto Lagalla: "La scomparsa di Anna Falcone rappresenta un momento di profondo cordoglio per la città di Palermo. Con il suo stile riservato e la sua straordinaria dignità, Anna Falcone ha custodito e onorato la memoria del fratello Giovanni. Insieme alla sorella Maria ha contribuito alla nascita della Fondazione Falcone, offrendo un sostegno silenzioso ma fondamentale alla diffusione dei valori di legalità e giustizia che il giudice Falcone ha incarnato. A nome mio e dell'intera amministrazione comunale esprimo il più sentito cordoglio alla sorella Maria e a tutta la famiglia Falcone, stringendoci con rispetto e riconoscenza a un nome che resta patrimonio morale della nostra comunità".
La Fondazione
Era la sorella maggiore del giudice ucciso dalla mafia. Con la sorella Maria aveva contribuito alla creazione della Fondazione intestata al magistrato. Con il suo carattere riservato aveva scelto di manifestare con discrezione il suo impegno antimafia. Pochi i suoi interventi pubblici. Recentemente aveva accettato di incontrare l'ex calciatore Fabrizio Miccoli che le aveva chiesto scusa per avere insultato la memoria del fratello in una conversazione intercettata dagli inquirenti.
Approfondimento
Mattarella: Falcone e Borsellino esempio contro criminalità
©Ansa
Capaci, 33 anni fa l'attentato della mafia al giudice Giovanni Falcone
Nell'esplosione sull'autostrada tra l'aeroporto di Punta Raisi e Palermo, oltre al magistrato, persero la vita anche la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Per l'attentato condannati, tra gli altri, i boss Riina e Provenzano (a cura di Francesco Sicilia)