Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Morta Anna Falcone, sorella del magistrato ucciso a Capaci

Cronaca

Era la sorella maggiore del giudice ucciso dalla mafia. Con la sorella Maria aveva contribuito alla creazione della Fondazione intestata al magistrato. Aveva 95 anni

ascolta articolo

Addio ad Anna Falcone, si è spenta a 95 anni la sorella del magistrato Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci. Ne dà notizia il sindaco di Palermo Roberto Lagalla: "La scomparsa di Anna Falcone rappresenta un momento di profondo cordoglio per la città di Palermo. Con il suo stile riservato e la sua straordinaria dignità, Anna Falcone ha custodito e onorato la memoria del fratello Giovanni.  Insieme alla sorella Maria ha contribuito alla nascita della Fondazione Falcone, offrendo un sostegno silenzioso ma fondamentale alla diffusione dei valori di legalità e giustizia che il giudice Falcone ha incarnato. A nome mio e dell'intera amministrazione comunale esprimo il più sentito cordoglio alla sorella Maria e a tutta la famiglia Falcone, stringendoci con rispetto e riconoscenza a un nome che resta patrimonio morale della nostra comunità". 

La Fondazione

Era la sorella maggiore del giudice ucciso dalla mafia. Con la sorella Maria aveva contribuito alla creazione della Fondazione intestata al magistrato. Con il suo carattere riservato aveva scelto di manifestare con discrezione il suo impegno antimafia. Pochi i suoi interventi pubblici. Recentemente aveva accettato di incontrare l'ex calciatore Fabrizio Miccoli che le aveva chiesto scusa per avere insultato la memoria del fratello in una conversazione intercettata dagli inquirenti. 

 

Approfondimento

Mattarella: Falcone e Borsellino esempio contro criminalità
FOTOGALLERY

©Ansa

1/20
Cronaca

Capaci, 33 anni fa l'attentato della mafia al giudice Giovanni Falcone

Nell'esplosione sull'autostrada tra l'aeroporto di Punta Raisi e Palermo, oltre al magistrato, persero la vita anche la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Per l'attentato condannati, tra gli altri, i boss Riina e Provenzano (a cura di Francesco Sicilia)

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Maltempo a Roma, crolli e allagamenti sul litorale

Cronaca

Maltempo e pioggia hanno iniziato a colpire la Capitale da domenica sera, quando un pino di oltre...

Abruzzo, assalto a portavalori sull'A14. Bottino da 400mila euro

Cronaca

È accaduto all'altezza di Ortona, nel Chietino. Oltre a fumogeni, veicoli incendiati e chiodi a...

Livigno, spostate 100 marmotte: possono danneggiare impianti da sci

Cronaca

Diverse marmotte sono state spostate negli ultimi mesi a Livigno nell’ambito del “Piano...

Forte nubifragio ai Castelli Romani, crolla struttura padel a Ciampino

Cronaca

Momenti di paura tra gli sportivi in quel momento presenti. Sono intervenuti i sanitari del 118...

Morto Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica

Cronaca

"Era un uomo di intelligenza straordinaria e di visione. Era un amico. Ci mancherà. Che la terra...

Cronaca: i più letti