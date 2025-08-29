Governo Meloni, l’agenda di settembre dalla Manovra ai vaccini

Tra le situazioni delicate da gestire per Giorgia Meloni c’è anche quella del ministro della Salute Orazio Schillaci, che al Meeting di Rimini era atteso in presenza ma ha inviato solo un videomessaggio. Schillaci è finito sotto attacco da parte di FdI e Lega per la revoca delle nomine del gruppo tecnico consultivo sui vaccini. Ed è bastata l’ipotesi sollevata da Claudio Borghi di rivedere l’obbligatorietà dei vaccini - ipotesi subito smentita dallo stesso interessato - a riaccendere la polemica sul tema: "Che la Lega sia stata e sia contro la legge Lorenzin non è una novità di oggi. Nel 2017 siamo stati l'unico partito a votare contro l'obbligo vaccinale in Parlamento”, ha detto Borghi. Lo stesso senatore ha però chiarito che la situazione per lui è chiusa, ma da Forza Italia è arrivata una replica piccata: “I vaccini sono essenziali per la tutela della salute pubblica e la scienza deve essere ascoltata e rispettata", ha detto il capogruppo degli azzurri in Senato, Maurizio Gasparri ribadendo così anche la distanza dall'alleato.