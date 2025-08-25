Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Meeting Rimini, forfait di Schillaci. Fonti del ministero: non c'entra commissione vaccini

Politica

Il titolare del dicastero della Salute presenzierà alla kermesse solo con un videomessaggio, malgrado la presenza confermata fino a stamattina. Smentito il collegamento tra la decisione e le polemiche dei giorni scorsi sulla nomina poi revocata

ascolta articolo

Solo un videomessaggio, al posto di un intervento in presenza, rimasto nel programma ufficiale fino a stamattina: il ministro della Salute Orazio Schillaci non sarà al Meeting di Rimini, dove era prevista la sua partecipazione nel pomeriggio al panel "La salute un bene per tutti".    Nella settimana della kermesse di Cl già il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti dato in presenza da programma aveva, invece, optato per una partecipazione in videocollegamento (con un intervento in diretta, però). Videomessaggio anche per il presidente della Conferenza delle Regioni, e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, mentre il governatore della Puglia, Michele Emiliano, sempre nei giorni scorsi, ha dato forfait, sostituito da Viviana Matrangola, assessore della sua giunta.

La precisazione del ministero

Il ministro della Salute nei giorni scorsi è stato al centro delle cronache per le nomine del comitato Vaccini (NItag) che lui stesso ha ritirato subendo le critiche della maggioranza. La scelta di non partecipare all'appuntamento di Rimini, ma di inviare un videomessaggio, fanno sapere dal ministero, era stata presa da tempo e nulla avrebbe a che fare con questa vicenda.

Leggi anche

Vaccini, il ministro Schillaci revoca le nomine del Gruppo tecnico

Politica: Altre notizie

Meeting Rimini, forfait Schillaci. Ministero: non c'entra caso vaccini

Politica

Il titolare del dicastero della Salute presenzierà alla kermesse solo con un videomessaggio,...

Italia-Francia, Tajani: “Politica estera non la fa Salvini”

Politica

Roma getta acqua sul fuoco per spegnere la polemica generata dalle frasi del leader leghista...

Meeting Rimini 2025, Tajani: "Politica estera spetta a me e Meloni”

Politica

Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando all’evento, ha...

Italia-Francia, Salvini attacca ancora Macron. Centrodestra diviso

Politica

Lo scontro si riaccende con nuove dichiarazioni del leader leghista, che definisce il presidente...

Meeting Rimini, Giorgetti: Tradurre benefici banche in aiuti famiglie

Politica

Il ministro dell’Economia intervenuto al panel su Invecchiamento della popolazione e sicurezza...

Politica: I più letti