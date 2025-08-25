Meeting Rimini, forfait Schillaci. Ministero: non c'entra caso vaccini

Solo un videomessaggio, al posto di un intervento in presenza, rimasto nel programma ufficiale fino a stamattina: il ministro della Salute Orazio Schillaci non sarà al Meeting di Rimini, dove era prevista la sua partecipazione nel pomeriggio al panel "La salute un bene per tutti". Nella settimana della kermesse di Cl già il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti dato in presenza da programma aveva, invece, optato per una partecipazione in videocollegamento (con un intervento in diretta, però). Videomessaggio anche per il presidente della Conferenza delle Regioni, e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, mentre il governatore della Puglia, Michele Emiliano, sempre nei giorni scorsi, ha dato forfait, sostituito da Viviana Matrangola, assessore della sua giunta.

La precisazione del ministero

Il ministro della Salute nei giorni scorsi è stato al centro delle cronache per le nomine del comitato Vaccini (NItag) che lui stesso ha ritirato subendo le critiche della maggioranza. La scelta di non partecipare all'appuntamento di Rimini, ma di inviare un videomessaggio, fanno sapere dal ministero, era stata presa da tempo e nulla avrebbe a che fare con questa vicenda.