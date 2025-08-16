Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vaccini, il ministro Schillaci revoca le nomine del Gruppo tecnico

Politica

La decisione arriva dopo le polemiche per la nomina all'interno del Nitag di due medici noti per le loro posizioni no vax. Schillaci: "La tutela della salute pubblica richiede la massima attenzione e un lavoro serio, rigoroso e lontano dal clamore"

ascolta articolo

Revocate le nomine di tutti i membri del Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni (Nitag). La decisione del ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha firmato il decreto, arriva dopo le polemiche degli scorsi giorni per le posizioni no vax di due suoi membri. Le critiche riguardano i nomi del veronese Paolo Bellavite e del pediatra toscano Eugenio Serravalle, due medici conosciuti per le loro posizioni contrarie ai vaccini. La loro nomina ha fatto nascere un braccio di ferro anche politico oltre alle polemiche del mondo accademico e scientifico sul tema. Come si spiega in una nota del Ministero, "in particolare si ritiene necessario avviare un nuovo procedimento di nomina dei componenti del Nitag per coinvolgere tutte le categorie e gli stakeholder interessati". Poi la specifica del ministro Schillaci: "La tutela della salute pubblica richiede la massima attenzione e un lavoro serio, rigoroso e lontano dal clamore. Con questo spirito abbiamo sempre lavorato e continueremo ad agire nell'esclusivo interesse dei cittadini".

Le polemiche

Nei giorni scorsi il tema era emerso dopo che la dirigente del dipartimento prevenzione della Regione Veneto, Francesca Russo, una delle figure che ha guidato la campagna contro il Covid, aveva rifiutato la nomina nel Nitag proprio per la presenza dei due medici. La decisione, come spiega Russo in una lettera alla direttrice del Dipartimento Prevenzione del Ministero, Maria Rosaria Campitiello, è "maturata a seguito della valutazione della composizione del gruppo, nella quale sono presenti componenti che, in passato, hanno più volte espresso pubblicamente posizioni non coerenti con le evidenze scientifiche in materia di vaccinazioni, arrivando in alcuni casi a sostenere o diffondere messaggi contrari alle strategie vaccinali nazionali".  

Politica: Altre notizie

Vaccini, il ministro Schillaci revoca le nomine del Gruppo tecnico

Politica

La decisione arriva dopo le polemiche per la nomina all'interno del Nitag di due medici noti...

Donna travolta e uccisa, Salvini: “Radere al suolo campo il rom”

Politica

 Il vicepremier leghista ha scritto sui social: “Campo Rom da sgomberare subito, e poi...

Governo Meloni, da oggi è il quarto più longevo della Repubblica

Politica

Quota 1.025 giorni: il governo Meloni ha messo la freccia prima per affiancare e poi superare, in...

Italian Prime Minister Giorgia Meloni before a meeting with Algerian President Abdelmadjid Tebboune during an Italy Algeria Summit, Rome 23 July 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI

Valle d'Aosta, referendum conferma nuova legge elettorale regionale

Politica

La scelta era se votare alle prossime elezioni regionali con tre preferenze oppure se tornare...

Referendum in Valle d'Aosta

Parlamento, ecco i politici più presenti e quelli più assenteisti

Politica

Con la chiusura del Parlamento per le vacanze estive di agosto, si tirano le somme sulle presenze...

Camera e Senato

Politica: I più letti