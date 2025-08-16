Bolzano, sospeso l’uso di un detergente dopo il decesso di due neonati: "Contaminato"Cronaca
Dopo la morte di due piccoli nati prematuri per infezione da Serratia marcescens, l’Azienda sanitaria di Bolzano conferma condizioni stabili per i restanti 10 neonati ricoverati e ha imposto, su disposizione giudiziaria, la sospensione precauzionale dell’uso di un detergente lavapiatti potenzialmente contaminato
All’ospedale San Maurizio di Bolzano, due neonati prematuri sono deceduti nel breve arco di tempo tra il 12 e il 13 agosto a causa di un’infezione da Serratia marcescens, un batterio comune nell’ambiente ma letale per soggetti con difese immunitarie molto fragili, come i neonati prematuri. A seguito di questi tragici eventi, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, su disposizione dell’autorità giudiziaria e con il coinvolgimento del NAS dei Carabinieri, ha emesso una direttiva urgente: è stata sospesa immediatamente — in via precauzionale e in attesa di accertamenti — l’uso di un detergente lavapiatti potenzialmente contaminato in tutti gli ospedali della provincia di Bolzano. La sospensione resterà in vigore fino a revoca.
Condizioni degli altri 10 neonati restano stabili
Nel reparto di terapia intensiva neonatale, le condizioni di salute degli altri dieci neonati prematuri ricoverati restano stabili. L’Azienda sanitaria ha inoltre precisato che il reparto di Ostetricia, insieme a tutti gli altri reparti e servizi dell’ospedale, non è coinvolto in questa situazione e opera regolarmente, a pieno regime.