Meloni sui dazi: “Guerra commerciale non conviene neanche a Usa”

Sui dazi, quindi, Meloni ha ribadito che “una guerra commerciale non conviene a nessuno”. Ha poi sottolineato che "da tempo", e non dall'amministrazione Trump, gli Usa pongono il tema di "un surplus commerciale e credo si possa risolvere in maniera positiva con degli accordi piuttosto che avviando una escalation". Questo, ha aggiunto, "è uno dei temi che affronterò e in parte ho già affrontato con il presidente Trump e l'Europa affronterà e sta affrontando” con il leader americano. Su questo, ha detto ancora, "farò di tutto" per difendere l'Italia che è una "nazione esportatrice".

Sull’Ucraina: “Non manderemo i soldati italiani”

Altro tema toccato da Meloni è la situazione in Ucraina. "Credo che alla fine, al di là di quello che può sembrare, i toni danno l'impressione che le posizioni siano molto distanti ma in realtà non lo sono perché tutti hanno lo stesso obiettivo: l'obiettivo condiviso è portare pace in Ucraina, una pace giusta e stabile, duratura, definitiva", ha detto. "La questione centrale – ha spiegato – è come si fa a costruire una pace che preveda tali garanzie di sicurezza per l'Ucraina da fare in modo che non possa tornare la guerra. E questo serve a tutti: all'Ucraina, ai Paesi europei, particolarmente a quelli che si sentono minacciati giustamente dalla Russia, e serve a Donald Trump, che è un leader forte e che chiaramente non può permettersi di siglare un accordo che qualcuno domani potrebbe violare. Il dibattito è su questo", anche "al vertice di ieri di Londra”. Meloni ha comunque ribadito che l’Italia non manderà i suoi soldati a Kiev. “L'Italia partecipa con la sua franchezza. Sulla proposta di invio di soldati europei avanzata dalla Francia alla Gran Bretagna l'Italia ha espresso le sue perplessità, secondo me è molto complessa nella realizzazione, non sono convinta dell'efficacia, è la ragione per la quale, come si sa, abbiamo detto che non manderemo i soldati italiani in Ucraina".

“Evitare fratture dell'Occidente”

Meloni ha poi ribadito che in questo momento “bisogna cercare di mantenere la calma, ragionare nel modo più lucido possibile, guardando sempre all'obiettivo e alla priorità: per me la priorità è sempre difendere l'interesse nazionale italiano e credo che sia nell'interesse nazionale italiano evitare qualsiasi frattura nell'Occidente, perché una divisione ci renderebbe solamente tutti più deboli". Ha poi aggiunto: “Questo è il tempo in cui le persone serie lavorano per ricomporre, non lavorano per dividere ulteriormente. A chi giova la tifoseria? Il lavoro che cerco di fare io è un lavoro di ricomposizione”. E ancora: “La categoria dell'amico e del nemico in politica estera è una categoria particolare, nel senso che io sono anche amica di un sacco di gente, di moltissimi leader, dopodiché difendo l'interesse italiano e tutti quanti difendono i loro interessi". "La linea mia è che sto con l'Italia in Europa per l'Occidente e le letture infantili le lascio ad altri perché in questo momento non ce le possiamo permettere”, ha aggiunto. Un passaggio anche sullo scontro tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale alla Casa Bianca, in diretta tv. "Non sono dibattiti che normalmente si fanno davanti alle telecamere. Non ha aiutato", ha detto Meloni.