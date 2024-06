Le urne per i ballottaggi delle elezioni Comunali hanno riaperto alle 7 e proseguono anche oggi fino alle ore 15 le operazioni di voto. Poi inizierà lo spoglio delle schede. Sono 105 i comuni, tra cui 14 capoluoghi, chiamati alle urne per il secondo turno delle Amministrative. I comuni nelle regioni a statuto ordinario sono 101, uno è alle urne in Sardegna e tre in Sicilia. Le sfide principali sono quelle di Firenze, Bari e Perugia, ma da seguire anche quelle di Campobasso, Potenza, Lecce e Caltanissetta. È del 37% l'affluenza definitiva ai seggi rilevata alle 23 di ieri dal Viminale nelle 3586 sezioni dove si è votato per la prima giornata dei ballottaggi. Il dato delle ore 19 era stato del 27,89%, quello delle 12 dell'11,98%. Si conferma quindi una tendenza in calo rispetto al primo turno, quando però si votava anche il sabato e non il lunedì.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: