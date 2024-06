Elezioni comunali, ai ballottaggi l'affluenza è stata del 47,71%

Forte calo rispetto al primo turno, quando la partecipazione degli aventi diritto al voto era stata del 62,83%. Il crollo evidente in quasi tutte le regioni, dalla Toscana al Veneto, passando per il Piemonte

Per il secondo turno delle elezioni amministrative alla chiusura dei seggi ha votato il 47,71% degli aventi diritto, in forte calo rispetto al primo turno, quando l'affluenza era stata del 62,83% (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo e che si riferiscono a tutte le 3.586 sezioni in tutti i Comuni al voto.

In Toscana affluenza inferiore al 49%

Nel dettaglio, è stata del 48,96% l'affluenza media definitiva in Toscana per la scelta del sindaco nei 18 Comuni chiamati al voto per il secondo turno. Al primo turno, l'8 e il 9 giugno scorsi, aveva votato il 64,58% degli aventi diritto. Se a Firenze ha votato il 47,96%, negli altri quattro grandi Comuni chiamati al voto l'affluenza è stata inferiore a Empoli, pari al 46,06, così come Montecatini, con il 43,9. Superiore, invece, alla media regionale a Pontedera, dove ha votato il 53,76%, e a Piombino, dove sono andati al voto il 56,04% degli aventi diritto.