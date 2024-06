È in corso lo spoglio del ballottaggio delle elezioni comunali a Lecce ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ). A sfidarsi sono Adriana Poli Bortone (centrodestra) e il primo cittadino uscente Carlo Salvemini (centrosinistra). Quando sono state scrutinate 9 sezioni su 102, Adriana Poli Bortone ha ricevuto il 54,56% delle preferenze mentre Carlo Salvemini il 45,44%.

Come era andata a Lecce al primo turno

Al primo turno delle elezioni comunali, lo scorso 8 e 9 giugno, si erano presentati quattro candidati: il centrodestra ha schierato Adriana Poli Bortone, già sindaca dal 1998 al 2007, nonché ex parlamentare ed ex ministra delle Risorse agricole e alimentari del primo governo Berlusconi. Il centrosinistra ha candidato Carlo Salvemini, sindaco uscente supportato al primo turno anche dai pentastellati. Correvano per la poltrona di primo cittadino anche Alberto Siculella e Agostino Ciucci. Lo scrutinio si è concluso solo il 13 giugno. Dopo il riconteggio dei dati di quattro sezioni mancanti, ritenuti incongruenti, la commissione centrale elettorale ha dato il suo verdetto ufficiale: Adriana Poli Bortone è stata la candidata più votata, raccogliendo il 49,95% delle preferenze (26.053 voti). Carlo Salvemini ha raggiunto il 46,73% (24.373 voti). I candidati civici hanno preso poche preferenze: Alberto Siculella si è fermato all’1,71% (890 voti) e Agostino Ciucci all’1,60% (837 voti).