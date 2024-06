"Dedico la vittoria a mio nonno, darò tutta me stessa per dare il meglio per la nostra Firenze", queste le parole della neo-eletta dopo la vittoria al ballottaggio contro l'ex direttore degli uffizi, Eike Schmidt

La prima donna alla guida di Palazzo Vecchio

Per la prima volta nella storia fiorentina ci sarà una donna alla guida di Palazzo Vecchio. La candidata Pd della coalizione di centrosinistra, Sara Funaro, è la prima sindaca di Firenze.L'avversario Schmidt è stato battuto di almeno 20 punti percentuali.

"Vorrei dedicare questa vittoria a una persona che non c'è più, la vorrei dedicare a mio nonno Piero Bargellini" (sindaco di Firenze negli anni '60, ndr), ha detto Funaro prendendo parola dopo i cori 'sindaca, sindaca' scoppiati alla sede del comitato elettorale in un clima di festa. Da lontano gli vorrei dire che quella frase che mi è sempre rimasta nel cuore, nella mente, quando mio nonno che aveva fatto talmente dichiarazioni di amore da Firenze da doverla sposare, gli vorrei dire 'oggi nonno la sposo anche io questa meravigliosa città.' Darò tutta me stessa per fare il meglio per la nostra Firenze- ha proseguito Funaro- sarò la sindaca di tutte e tutti i fiorentini". "È un fatto sicuramente storico - sottolinea Funaro - diventare sindaca, posso portare la mia visione e le mie competenze per costruire una Firenze sempre più adatta alle necessità dei cittadini.

Penso una sindaca donna possa portare quel lato di femminilità e maternità che serve a una città come Firenze".