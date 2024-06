È in corso lo spoglio del ballottaggio delle elezioni comunali a Bari (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). A sfidarsi sono Vito Leccese, sostenuto da una coalizione di centrosinistra, e Fabio Romito, candidato del centrodestra. Per il Decision Desk Youtrend per Sky TG24 Vito Leccese è stato eletto sindaco di Bari al ballottaggio. Quando sono state scrutinate 333 sezioni su 345, Vito Leccese ha ricevuto il 70,09% delle preferenze contro il 29,91% di Fabio Romito.

I cittadini del capoluogo pugliese sono stati chiamati di nuovo alle urne, domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024, dopo che nessun candidato è riuscito a conquistare la poltrona di primo cittadino al primo turno (TUTTI I RISULTATI DELLE AMMINISTRATIVE).