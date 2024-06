Il 23 e il 24 giugno i cittadini sono chiamati di nuovo alle urne per il ballottaggio che decreterà il nuovo sindaco. Si sfidano Vito Leccese, sostenuto da una coalizione di centrosinistra, e Fabio Romito, candidato del centrodestra

Nuovo appuntamento elettorale per Bari : domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024, i cittadini sono chiamati di nuovo alle urne per il ballottaggio che decreterà il nuovo sindaco. Si sfidano Vito Leccese (centrosinistra) e Fabio Saverio Romito (centrodestra). I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 23 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 24 giugno. Lo spoglio delle schede inizierà immediatamente dopo la chiusura delle urne.

Come è andata a Bari al primo turno

Al primo turno delle elezioni comunali Vito Leccese, sostenuto da una coalizione composta dal Pd e da altre liste civiche, ha ottenuto il 48,02% dei voti, seguito da Fabio Saverio Romito, candidato da tutti i partiti di centrodestra, che ha invece ottenuto il 29,12% dei voti. Nel capoluogo regionale pugliese erano 5 i candidati sindaco alle amministrative per succedere al primo cittadino uscente Antonio Decaro. Al terzo posto si è classificato Michele Laforgia, sostenuto dal MoVimento 5 Stelle, Partito Comunista Italiano e altre liste civiche, che ha ottenuto il 21,75% dei voti. A chiudere ci sono Nicola Sciacovelli, con il sostegno di Sciacovelli Sindaco - Ci Piace!, Noi Per Bari - Italexit Per L'Italia, che ha ottenuto lo 0,76% dei voti, e Sabino Mangano, candidato da Oltre - Movimenti Civici Associati, che ha ottenuto lo 0,34% dei voti.