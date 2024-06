"Vorrei essere il sindaco di tutti e in particolare di tutti quelli che in campagna elettorale si sono detti e si sono sentiti trascurati", "voglio restituire la fiducia nelle istituzioni" ha detto il nuovo primo cittadino, parlando davanti al comitato elettorale

"Grazie Bari per il risultato elettorale, ma siamo solo all'inizio nel senso che il duro lavoro inizierà dal momento della proclamazione. Io sono particolarmente soddisfatto anche delle proporzioni del voto, perché è un risultato straordinario che va oltre tutte le aspettative". Così il nuovo sindaco di Bari Vito Leccese, candidato del centrosinistra, che ha prevalso al ballottaggio su Fabio Romito, candidato del centrodestra, con oltre il 70% dei voti. Leccese davanti al comitato elettorale in festa ha proseguito: "Vorrei essere il sindaco di tutti e in particolare di tutto quelli che in campagna elettorale si sono detti e si sono sentiti trascurati. Io vorrei fare in particolar modo il sindaco di questi cittadini ai quali voglio restituire la fiducia nelle istituzioni".