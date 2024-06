Amministrative, in 6 comuni su 14 al ballottaggio vincono le sindache

Terminata la tornata elettorale delle amministrative 2024 (I RISULTATI IN DIRETTA), anche con i ballottaggi, c'è un dato particolare che emerge, tra i tanti, ovvero quello relativo al numero delle sindache elette. Non sono mai state così tante. Ben 6 su 14, infatti, sono le prime cittadine che guideranno altrettante città nei capoluoghi in cui si è andati al turno di ballottaggio. Si tratta di Sara Funaro a Firenze, Vittoria Fernandi a Perugia, Adriana Poli Bortone a Lecce, Maria Luisa Forte a Campobasso, Laura Nargi ad Avellino e Valeria Cittadin a Rovigo.

Otto sindache

Il numero totale sale ad 8 considerando il primo turno, quando avevano vinto Elena Carnevali a Bergamo e Ilaria Bugetti a Prato. Per la quasi totalità delle città al voto in questa tornata elettorale si tratta della prima volta con una sindaca donna. Solo Adriana Poli Bortone ha già guidato Lecce per due mandati, mentre ora scatterà il terzo. Come segnala anche YouTrend nelle sue analisi, nei capoluoghi al voto per le amministrative 2024 le sindache uscenti erano 2 su 29. Ora le elette sono, come detto, 8 su 29. A non essere confermate sono state le prime cittadine di Verbania e Vibo Valentia.