È in corso lo spoglio del ballottaggio delle elezioni comunali a Potenza ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ). A sfidarsi sono Francesco Fanelli del centrodestra e Vincenzo Telesca del centrosinistra. Quando sono state scrutinate 57 sezioni su 77, Telesca è avanti col 65,51% dei voti, mentre Fanelli è al 34,49%.

Com'era andato il primo turno a Potenza

A Potenza, al primo turno, erano cinque i candidati sindaco alle Amministrative per succedere al primo cittadino uscente Mario Guarente: nessuno ha ottenuto i voti necessari e al ballottaggio sono arrivati Fanelli e Telesca. Francesco Fanelli, candidato del centrodestra e vicepresidente della giunta regionale uscente, era sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Potenza civica-Fanelli sindaco, Insieme per Potenza-Amiamo Potenza e Orgoglio lucano: era arrivato primo col 40,6% (15.416 voti). Dietro di lui l'esponente del centrosinistra e consigliere comunale uscente Vincenzo Telesca: era appoggiato da diverse liste civiche e dalla maggioranza del Pd ma, a causa dalla spaccatura nel partito, il simbolo dem non era presente sulla scheda elettorale. A sostenerlo le liste Uniamoci per Potenza-Telesca sindaco, La Potenza dei Cittadini-Potenza democratica, Insieme per Potenza, Basilicata Casa Comune, Potenza prima. Telesca si è guadagnato il ballottaggio col 32,4% (12.319 voti). In corsa c'erano anche Pierluigi Smaldone, esponente del centrosinistra e consigliere comunale uscente appoggiato da Potenza Ritorna, M5S e Città nuova, che si è fermato al 17,63%; Francesco Giuzio, consigliere comunale uscente appoggiato dalla lista Basilicata Possibile, che ha ottenuto l'8,05%; e Maria Grazia Marino, sostenuta da Forza del Popolo, ferma all'1,27%.