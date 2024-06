È in corso lo spoglio del ballottaggio delle elezioni comunali a Perugia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ). A sfidarsi sono Vittoria Ferdinandi (centrosinistra allargato) e Margherita Scoccia (centrodestra). Quando sono state scrutinate 98 sezioni su 159, Vittoria Ferdinandi ha ricevuto il 53,07% delle preferenze contro il 46,93% di Margherita Scoccia. L’affluenza definitiva è stata del 60,64%, inferiore alla precedente tornata quando fu del 65,83%. I cittadini del capoluogo umbro sono stati chiamati di nuovo alle urne, domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024, dopo che nessun candidato era riuscito a conquistare la poltrona di primo cittadino al primo turno ( TUTTI I RISULTATI DELLE AMMINISTRATIVE ).

Come era andata a Perugia al primo turno

Al primo turno delle elezioni comunali, lo scorso 8 e 9 giugno, si erano presentati cinque candidati: Vittoria Ferdinandi, nominata nel 2021 Cavaliere al merito della Repubblica, ha ottenuto il 49,01% con l’appoggio delle liste Pd, M5s, Alleanza Verdi Sinistra, Pensa Perugia (con i simboli di Azione, Socialisti per Perugia, Perugia in Europa e Laboratorio Civico) e dalle liste civiche Orchestra per la Vittoria, Anima Perugia e Perugia per la sanità pubblica. Dietro di lei Margherita Scoccia (FdI), architetto e attuale assessora all’Urbanistica con il 48,29%. A sostenerla Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Fare Perugia, Perugia Civica, Progetto Perugia, Futuro Giovani, Perugia Amica e Udc. In corsa c’erano anche Massimo Monni, che ha raggiunto l'1,4%, Davide Baiocco che si è fermato allo 0,76% e Leonardo Caponi che ha ottenuto lo 0,54%.