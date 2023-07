La premier è intervenuta all'assemblea dell'associazione degli industriali della Città Metropolitana di Milano e delle Province di Lodi, Monza e Brianza e Pavia: "L'Italia ha mostrato una ripresa post-Covid che ci consegna un'economia in crescita oltre le aspettative, con la stima di una previsione al rialzo a +1,2% nel 2023, una crescita superiore alla media Ue". Poi ha aggiunto: "Per avviare la transizione ecologica non possiamo smantellare le nostre imprese". Sul Pnrr: "È in gioco la credibilità dell'Italia"

"L'Italia ha mostrato una ripresa post-Covid che ci consegna una economia in crescita oltre le aspettative, con la stima di una previsione al rialzo a +1,2% nel 2023, una crescita superiore alla media Ue, superiore alle principali economie continentali, 0,7% per la Francia, 0,2 quando va bene per la Germania: stiamo dimostrando una affidabilità maggiore rispetto al resto dell'eurozona", A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'assemblea di Assolombarda. Poi ha osservato: "In un'epoca di cambiamento del quadro geopolitico al quale eravamo non abituati, la buona notizia è che l'Italia vive un'inedita fase di stabilità politica e che l'Europa sembra progressivamente, seppur lentamente, aprire gli occhi e prendere coscienza di quale debba essere il suo ruolo".

Il Pnrr "è un piano che ha bisogno di correttivi ma soprattutto di tanto impegno da parte di tutti. È una grande occasione, come ogni grande occasione bisogna che tutti remiamo nella stessa direzione", ha detto Meloni, sottolineando che "metteremo tutti ai remi" e se "qualcuno vuole rimanere a guardare vorrà dire che quando avremo terminato avrà imparato una lezione". Il Piano, ha ribadito, "non è stato scritto dall'attuale governo ma oggi lavoriamo senza sosta per mettere a terra tutte le risorse nei tempi previsti". Sul Pnrr "non è in gioco il governo ma la modernizzazione dell'Italia e la sua credibiità a livello internazionale. C'è chi tifa perché si fallisca come se non fosse interesse" di tutto il Paese. "Vi assicuro che i fondi li metteremo a terra costi quel che costi, modificheremo le parti che non vanno bene priviligeremo il profilo strategico" negli investimenti, "contratteremo con la Ue, faremo le norme necessarie a superare le lungaggini e le difficolta degli enti locali. Se qualcuno vuole rimanere a guardare vorrà dire che quando avremo terminato avrà imparato una lezione".

Meloni ha poi detto che "non può ritenersi che noi per avviare la transizione ecologica possiamo smantellare la nostra economia e le nostre imprese, la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale devono camminare di pari passo con la sostenibilità sociale ed economica", la transizione va fatta "con l'uomo al centro".

"Sono fiera del lavoro che il governo sta facendo, ma ho il senso della misura, so che questi risultati non si devono al governo, questo piccolo miracolo si deve al vostro lavoro - ha detto Meloni - È la ragione per cui continuo a non comprendere il tentativo di sminuire i risultati della nostra nazione, che però purtroppo è congenito nella nostra mentalità. Il motivo per cui ne parlo è perché credo che questo atteggiamento sia autodistruttivo, ci indebolisce, ci penalizza e va combattuto". "Il mio compito, con il vostro aiuto, è spezzare questa narrazione, ripartire dal valore del nostro modello industriale - ha aggiunto -, con la consapevolezza di ciò di cui questa nazione è capace. Orgoglio, ottimismo, fiducia è quello di cui abbiamo bisogno, e io ho tutti e tre. Ho l'orgoglio di guidare la nazione, l'ottimismo sul fatto che con intelligenza e buona volontà possiamo fare meglio, perché il declino si può invertire, il declino non è un destino ma una scelta". "Se i numeri del settore sono incontrovertibili quelli dei territori rappresentanti da Assolombarda sono addirittura sorprendenti - ha detto la premier - E nonostante questi numeri assistiamo ancora ad una inspiegabile tendenza a sminuire il portato dell'industria italiana, mentre si prendono a punto di riferimento realtà esterne ai confini nazionali da cui nulla avete da imparare semmai da insegnare".

"Prioritaria la sfida degli investimenti nel Patto Ue"

La presidente del Consiglio ha poi parlato del nuovo Patto di stabilità e crescita: "La sfida sulla riforma della governance è sugli investimenti: se l'Europa fa scelte strategiche come la transizione verde, e la transizione digitale, la Difesa, poi non si possono punire le nazioni che investono sulla transizione con regole che non riconoscono valore aggiunto degli investimenti. Per noi è prioritaria la sfida di scomputare quegli investimenti dal calcolo rapporto debito Pil". "Siamo impegnati sul rinnovo della governance europea. Sul Patto di stabilità e crescita non si può tornare ai parametri precedenti alla pandemia. Il nuovo Patto deve privilegiare la crescita, senza cui è difficile garantire la stabilità", ha proseguito. "Per come la vediamo noi - ha aggiunto - nella nuova versione il Patto dovrebbe privilegiare di più la crescita, senza cui del resto diventa molto difficile garantire stabilità. Si deve assicurare parità di condizioni nel mercato interno, e questo deve prevedere una piena flessibilità dei fondi europei esistenti".

"L'Ue parla di sovranità, impensabile pochi mesi fa"

Sulle materie prime e sull'industria, ha proseguito Meloni, si lavora con "un approccio congiunto per una Ue che oggi inizia a parlare nientemeno che di sovranità, cosa impensabile qualche mese fa quando veniva confuso con un approccio autarchico, una pericolosa tendenza dei partiti di destra". "Non era così, chi opera nel campo del reale e non dell'ideologia e dell'utopia ha più facilità a vedere cosa poi si materializza", ha aggiunto.