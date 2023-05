6/8 ©Getty

In Sardegna, la mineraria Gerrei vuole rimettere in funzione la miniera di Silius, un sito metallifero in cui si punta a estrarre varie materie prime, tra le quali anche le terre rare, un gruppo di 17 elementi chimici della tavola periodica, usate in molti apparecchi tecnologici come: superconduttori, magneti, catalizzatori, componenti per veicoli ibridi e fibre ottiche