L’ALTERNATIVA – Una delle ipotesi tecniche in corso di valutazione negli uffici del Ministero è quella di una Quota 41 per i soli lavoratori “contributivi” o, in alternativa, per tutti i lavoratori interessati ma con il ricalcolo contributivo del trattamento. Una misura che, in ogni caso, dovrebbe vedere la luce soltanto nel 2025, con una Quota “transitoria” per il prossimo anno che abbia un mix di anzianità anagrafica e contributiva. Tutto dipenderà dalle risorse a disposizione