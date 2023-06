Spi Cgil: “Inps provvederà alla revisione dei cedolini di luglio 2023"

Economia

Pensione di luglio, dagli aumenti agli importi: ecco cosa sapere

Novità sul fronte previdenziale in arrivo dal 1° luglio, quando scatterà l'aumento degli assegni minimi per coloro che percepiscono un trattamento pensionistico fino a 600 euro a seconda dell’età come misura per contrastare gli effetti dell'inflazione. Si concretizza anche la quattordicesima per i pensionati che soddisfano i requisiti Inps

Le pensioni da luglio saranno più pesanti per la maggior parte dei titolari di un trattamento Inps. La data da segnare in rosso sul calendario è il 1° luglio quando scatteranno simultaneamente un incremento degli assegni più bassi e la quattordicesima per tutti coloro che soddisfano i requisiti fissati dalla legge introdotta per la prima volta nel 2007

LA MISURA - La legge di Bilancio 2023 ha previsto il rialzo delle pensioni minime per contrastare l'impatto negativo dell'inflazione sui consumi. Il ritocco all’insù riguarderà tuttavia solo gli ex lavoratori, dunque solo chi ha versato contributi previdenziali. Sono esclusi ad esempio gli assegnatari di una pensione minima d'invalidità civile