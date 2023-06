Riforma pensioni, governo lavora su ipotesi Quota 41 per tutti

8/10 ©Ansa

Il 26 giugno al termine dell’incontro col governo i sindacati hanno rilasciato dichiarazioni in ordine sparso. Il leader della Cgil, Maurizio Landini, ha bollato l’incontro come “inutile”, per il segretario Uil, Pierpaolo Bombardieri, “chiacchiere e distintivo non servono”, mentre il segretario della Cisl Luigi Sbarra ha indicato come "fatto positivo" il dialogo col governo sulla riforma delle pensioni

