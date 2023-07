Meloni: "Mes? Non alimentare polemiche. Sul Pnrr nessun ritardo"

La premier ha tenuto in Aula alla Camera le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, poi la replica in Senato. “Aspettiamo segnali ambiziosi”, spiega. L’attenzione, anticipa, verrà puntata sulle migrazioni. Il Mes? "Prima ancora di una questione di merito c'è una questione di metodo su come si faccia a difendere l'interesse nazionale". Sul Pnrr: "Mi fa specie che i partiti che hanno steso il Piano su cui oggi si lavora siano anche quelli che se la prendono con il governo"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto in Aula alla Camera le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. "Aspettiamo segnali ambiziosi", spiega la premier. L’attenzione, anticipa, verrà puntata sulle migrazioni, con "l’impegno a stroncare il disumato traffico di esseri umani". Nel pomeriggio Meloni ha poi replicato dopo il dibattito svoltosi al Senato e ha parlato del Pnrr: "La scadenza per la presentazione del piano è il 31 agosto ed è bene" essendo uno dei più ampi "che questo si faccia seriamente" per cui "non ci sono ritardi" anche perchè "quando c'è a che fare con l'interesse nazionale ci diamo da fare". "Non corrisponde alla verità - ha aggiunto - che a Bruxelles non hanno visto un pezzo di carta, sono molti e copiosi i documenti prodotti alla commissione per i tempi di attuazione di un piano che non avevamo scelto. Stiamo producendo molte carte cercando di dare continuità su un piano del quale non avevamo responsabilità".

Il piano per gestire le migrazioni

"La sfida europea, richiede risposte europee", ha sottolineato la premier. E ha ricordato che "la migrazione di massa non ha nulla di umano". L’attenzione va quindi puntata sull’Africa, per cui il governo italiano rilancia il piano Mattei, con un "modello di sviluppo paritario e non predatorio". Poi un passaggio anche sulla Tunisia: "Nelle missioni del 6 e dell'11 giugno mi sono impegnata perché l'Europa mantenesse alta l'attenzione sulla stabilità della Tunisia. Il lavoro continua in queste ore per giungere a un pacchetto europeo a sostegno di Tunisi". Dopo il passaggio sul tema dei migranti, un lungo applauso si è levato dalle fila della maggioranza quando la presidente del Consiglio ha detto di non aver accettato di essere "pagata per trasformare l'Italia nel più grande campo profughi d'Europa".

"Non è vero che la Tunisia ci ha sbattuto le porte in faccia"

Al Senato, poi, Meloni ha aggiunto: "Certo che siamo d'accordo sui corridoi umanitari ma questi riguardano chi ha diritto alla protezione e non sono certo quello che fanno i trafficanti. L'immigrazione regolare è più difficilmente compatibile con la politica delle porte aperte. In passato i decreti flussi sono stati azzerati infatti". Ed è tornata anche sulla Tunisia: "Non è vero che la Tunisia ci ha sbattuto le porte in faccia. È vero che c'è una trattativa in corso, si sta lavorando per arrivare a un'iniziativa più sostanziosa. Non voglio dare tempi ma mi pare che si facciano passi in avanti significativi. Non abbiamo chiesto al presidente Saied di fare il gendarme ai migranti. Non è questo l'approccio, ma quello su cui stiamo lavorando con la Commissione è aiutare i tunisini. Credo che se la presidente Von Der Leyen e il primo ministro Rutte sono venuti con me in Tunisia è perché tutti si rendano conto di un tema strategico. Lo dico con garbo e sottovoce, ma credo che su questo il governo italiano ha avuto un ruolo non secondario".

"Piano Mattei è pioneristico, peccato le polemiche"

A Palazzo Madama la premier è tornata anche sul Piano Mattei: "Sono d'accordo che il tema degli investimenti in Africa debba essere strutturale e con risorse adeguate, è il lavoro che stiamo facendo". Poi ha spiegato che "in autunno saranno presentati una serie di progetti". "Mi spiace si riesca a fare polemica anche su un progetto di visione come il Piano Mattei messo in campo nell'interesse dell'Italia e dell'Ue anche. La cooperazione seria - ha detto - si fa da pari a pari, quando le nazioni si legano con progetti strutturali: quello che vogliamo con il Piano Mattei è un progetto pioneristico su cui cerchiamo di coinvolegere l'Ue. L'Africa è un produttore di energia e energia pulita e l'Europa ha bisogno di approvvigionarsi. Possiamo aiutare l'Africa a vivere di risorse di cui dispone, di cui spesso è stata depredat, salvo poi fare lezioni di paternalismo, mentre noi possiamo approvvigionarci e l'Italia puo' essere particolarmente interessata perché è la porta".

"Sicurezza non prescinde da partenariato Nato-Ue"

Poi sulla Nato, Meloni ha precisato: "Non è mutata la fase che l’Europa, l'Occidente e il sistema internazionale stanno vivendo, la sicurezza in tutti gli ambiti, sociale ed economico, rimane la priorità del nostro lavoro quotidiano. La difesa della sicurezza e della libertà non può prescindere dal partenariato strategico fra Ue e Nato. In vista del vertice Nato a Vilnius, domani prima dell'avvio dei lavori del Consiglio è previsto un incontro di lavoro con il segretario generale della Nato Stoltenberg".