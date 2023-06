Guerra Ucraina, Usa verso nuovo pacchetto aiuti a Kiev da 325 milioni

Tra gli armamenti che gli Stati Uniti si apprestano a fornire all’Ucraina ci sarebbero anche i veicoli da combattimento Bradley e Stryker. La notizia del nuovo pacchetto di aiuti a Kiev da 325 milioni di dollari è stata diffusa dal New York Times, che ha interpellato alcune fonti del Pentagono secondo le quali l’annuncio verrà dato nelle prossime ore. Gli aiuti arrivano mentre il capo del Pentagono, Lloyd Austin, si prepara a partire per Bruxelles per una serie di incontri Nato (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).