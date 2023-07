Sala a Meloni: niente polemiche ma Milano merita di più

"Credo che Milano meriti un po' di più. Non è una polemica perché è chiaro che non mi rivolgo in particolare a questo governo, mi rivolgo a tutti i governi. Credo che in questo momento, anche dopo tutto quello che è successo con il Covid, anche Milano che è una città forte, ha bisogno". Lo ha detto il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, a margine dell'Assemblea generale di Assolombarda, ospitata nella sede dell'azienda Camozzi Group.