LE POSIZIONI DELLA MAGGIORANZA – Sul Mes i deputati della maggioranza stanno preparando gli emendamenti (il termine per la presentazione è fissato a mercoledì) per chiedere il cambio dello strumento. Una mossa tattica ma in ogni caso le posizioni sul tavolo restano le stesse: la Lega è per il no alla ratifica senza se e senza ma, FdI per il rinvio, FI cauta ma non chiude, i centristi sono per dire sì

