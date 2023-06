Il Meccanismo europeo di stabilità continua a far discutere a livello politico, soprattutto dopo l’assenza della maggioranza nell’ultimo voto in commissione. “Preferisco che le infrastrutture, le scuole e le strade italiane vengano costruite chiedendo i soldi ai cittadini”, ha dichiarato il vicepremier leghista. “Non si capisce l’atteggiamento di Meloni in Europa, piace solo ai falchi perché è un euroburocrate”, ha attaccato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ascolta articolo Condividi

Il Mes è ancora al centro del dibattito politico. Da maggioranza e opposizioni continuano ad arrivare commenti sul tema, soprattutto dopo l'assenza dei partiti dell'esecutivo nell'ultimo voto in commissione alla Camera, che certifica una volta di più il disinteresse del governo a ratificare questo strumento. “Non ritengo che ci sia bisogno di mettersi in mano a fondi stranieri e a soggetti stranieri anche perché 600mila italiani nei giorni scorsi hanno sottoscritto i buoni del Tesoro per più di 18 miliardi di euro”, ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini durante un tour in Molise in vista delle elezioni regionali del 25 e 26 giugno.

Schlein attacca il governo Non manca di rispondere la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che attacca il governo e risponde anche a Salvini, che aveva sottolineato di "sentirsi più sicuro se le infrastrutture, le scuole e le strade italiane vengano costruite chiedendo i soldi ai cittadini, così resta un debito nazionale". "Ho trovato grave che i partiti della maggioranza per le loro divisioni abbiano disertato il voto. Quello del Mes è un tema di credibilita internazionale del Paese per gli impegni presi. Da giurista dico "Pacta sunt servanda". La ratifica non significa accedere alle risorse del Mes", ha dichiarato Schlein al Convegno dei giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo.

Conte: "Meloni euroburocrate" Al meeting ligure si è collegato anche il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che non ha avuto parole tenere per la presidente del Consiglio Meloni. "Il suo atteggiamento in Europa è incomprensibile. Da un alto occhieggia a Visegrad e a Vox. Dall'altro non riesce a costruire nulla. Sul Mes stanno facendo fare una figura pessima al Paese, hanno fatto battaglie in Europa per non far utilizzare il Pos e per le concessioni balneari, ridicole. Meloni piace solo ai falchi perché la considerano un euroburocrate".