"Sull'intelligenza artificiale servono grandi investimenti pubblici e sostenere in modo concreto l'ampio settore dell'innovazione rappresentato dalle start up - ha detto la vicepresidente della Camera Anna Ascani - l'Italia e l'Europa non possono limitarsi a essere consumatori di tecnologia ma dobbiamo avere l'ambizione di essere sviluppatori di programmi". Poi ha aggiunto: "Siamo di fronte a un fenomeno che rivoluzionerà l'approccio verso l'utilizzo della tecnica anche nella pubblica amministrazione. Non possiamo limitare il nostro ruolo di legislatori a meri regolatori, ma dobbiamo utilizzare il potenziale che ci offre l'intelligenza artificiale anche per offrire informazioni e rendere migliori i servizi ai cittadini. L'uomo deve individuare gli obiettivi, non possiamo correre il rischio di essere impreparati. Pensiamo - spiega Ascani - al grande potenziale in termini di ricerca e di sviluppo di nuovi strumenti innovativi capaci di rendere più efficienti e semplici servizi utili per tutti. Oggi i rappresentanti di Microsoft - ha concluso - ci hanno illustrato esempi concreti, percorriamo la strada della ricerca e dell'innovazione con coraggio e investimenti".

In precedenza la vicepresidente della Camera Anna Ascani avevo spiegato l'obiettivo degli incontri organizzati: "Se è vero che non possiamo regolare le singole tecnologie perché il processo dello sviluppo tecnologico corre troppo veloce, è però compito della politica continuare a interrogarsi e a comprendere le implicazioni di quanto sta accadendo, anche attraverso attività di ascolto e confronto costante con gli stakeholder del settore". Il ciclo di audizioni del Comitato di Vigilanza sull'attività di documentazione della Camera dei deputati riguardante l'intelligenza artificiale punta, secondo Ascani, a comprendere "applicazioni, rischi, opportunità e possibilità di sperimentazione, applicabili alla documentazione parlamentare. Lo abbiamo fatto partendo dalle basi: dalla tecnica e dall'etica".

L'obiettivo delle audizioni sull'IA

L’intelligenza artificiale basata sui nuovi modelli linguistici come quelli usati dalla ChatGpt di OpenAi e da Bard di Google può cambiare la scienza, la medicina, il business. Ma cosa può fare l’intelligenza artificiale per le istituzioni e, in particolare, per il Parlamento italiano? Su questo si concentra il ciclo di audizioni promosso dal Comitato di vigilanza sulla documentazione della Camera dei deputati. L’approfondimento sul tema dell’intelligenza artificiale e dell’apporto delle nuove tecnologie allo svolgimento dell’attività di documentazione parlamentare punta a individuare possibili ambiti nei quali l’uso delle nuove tecnologie possa favorire l’ampliamento delle basi di conoscenza. Le audizioni si concentrano su tre categorie principali del sistema: le esperienze nel settore pubblico e nelle pubbliche amministrazioni, quelle dei principali player industriali nel mondo e, infine, quelle del mondo dell’università e della ricerca. Le audizioni con gli esperti vanno a esplorare vari aspetti: le potenzialità e i limiti delle nuove tecnologie digitali, dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi, applicate al mondo della conoscenza; gli scopi applicativi delle diverse soluzioni (data mining, text mining o text analytics, machine learning, intelligenza artificiale) con specifico riguardo alla valutazione e categorizzazione delle fonti di conoscenza e dei dati disponibili, valutazione ed estrazione della conoscenza, ricerca e categorizzazione delle fonti; analisi dei profili etici connessi all’uso dell’intelligenza artificiale; individuazione ed esame di casi ed esperienze particolarmente significative in altri Parlamenti o in altri contesti assimilabili.

Lo scopo è quindi raccogliere elementi conoscitivi per meglio individuare quali tipi di strumenti queste stesse tecnologie possono mettere a disposizione delle strutture di documentazione. Uno degli aspetti a cui si guarda è il potenziamento e la strutturazione del patrimonio informativo per i fini istituzionali del Parlamento. Risulta fondamentale quindi estrarre informazioni utili dall’enorme quantità dei dati che vengono prodotti con ritmi esponenziali. Sfida che può essere affrontata utilizzando le elevate capacità di calcolo dei computer e l’applicazione di algoritmi e soluzioni software avanzate. Altri Parlamenti stanno già sviluppando iniziative in questo ambito (come, ad esempio, nel campo dell’analisi dei testi, dei motori di ricerca semantici o dell’intelligenza artificiale) che possono essere prese a riferimento (ad esempio, il parlamento inglese).