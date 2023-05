Beyond, l’innovazione in 5 puntate su Sky TG24

In onda e online dal 27 maggio un nuovo programma sul mondo che cambia. Tra i temi, le transizioni, l’intelligenza artificiale, la generazione Z, le tecnologie abilitanti e le startup. Tra dati e le interviste ai massimi esperti di ogni settore. L’ANTICIPAZIONE

Cinque puntate per raccontare il mondo che cambia. Si chiama “Beyond” ed è la nuova serie di Sky TG24 dedicata all’innovazione. Un programma in onda da sabato 27 alle 18:30 e domenica alle 21. Ogni episodio è disponibile anche on demand e online con contenuti extra. Ciascuna puntata racconta un tema attraverso i dati e con interviste a esperti italiani e internazionali. Si parla di transizione green e digitale, di intelligenza artificiale, di generazione Z, delle cosiddette tecnologie abilitanti e di startup.

La prima puntata: “Il mondo in transizione”

Cos’è la transizione green? E quella digitale? Perché sono collegate e sono una delle più grandi sfide che abbiamo davanti? “Il mondo in transizione” è il titolo della prima puntata di “Beyond”. Tra gli ospiti Francesco La Camera, direttore generale dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili e Alec Ross dell’Università di Bologna, già consigliere per l’innovazione dell’amministrazione di Barack Obama.