1/7 ©Ansa

Fratelli d'Italia in crescita assieme al Pd guidato dalla nuova segretaria Elly Schlein, calano invece i consensi per la la Lega di Matteo Salvini e del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Sono questi i dati riportati dall'ultimo sondaggio di Lab2101 per Affari Italiani e pubblicato su Termometro Politico

Schlein a Meloni: "Subito salario minimo". Premier: "Non è la soluzione"