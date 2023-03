Renzi e Calenda: terzo polo diventerà partito unico in tempi stretti

Calenda: "Sono molto felice"

Il leader di Azione incassa l'ok e commenta: "Non ne dubitavo, sono molto felice". Restano da capire, come dicevamo, anche il nome e il simbolo della nuova formazione politica. Italia in Azione? "No, quello era un working name", chiarisce Calenda. "Ci sono tante ipotesi", aggiunge, tra cui anche "liberaldemocratici". Intanto il cronoprogramma prevede che a marzo verrà costituito il comitato per scrivere il manifesto dei valori, da aprile cominceranno i lavori per fissare le regole della costituente, da luglio a settembre si prevede l'apertura delle iscrizioni e a ottobre, infine, il congresso verso il partito unico.