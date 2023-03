Mattarella in Kenya "Cambiamento climatico provoca conseguenze nefaste"

Cronaca

Se in Gran Bretagna sono quattro le catene di supermercati costrette a ricorrere al razionamento di pomodori, peperoni e cetrioli, in Italia secondo il presidente di Italmercati Fabio Massimo Pallottini si assiste a una minore disponibilità di ciliegini e datterini d'importazione, mentre si registra un aumento dei prezzi di tutte le qualità dei pomodori di almeno il 30% rispetto alle medie del periodo

L'allarme siccità si estende a tutta Europa, dalla Francia dove non ha piovuto per più di un mese ed è a rischio l'industria profumiera, alla Spagna dove per la mancanza di precipitazioni non ci sono le ghiande per alimentare i maiali destinati al Pata negra. Ma soffrono anche le esportazioni di ortofrutta tanto che in Gran Bretagna si segnalano scaffali vuoti da settimane e razionamenti nei supermercati