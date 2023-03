Mattarella in Kenya, oggi tappa al Centro Spaziale di Malindi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Continua il viaggio in Africa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi, mercoledì 15 marzo, è in programma una visita al Centro spaziale “Luigi Broglio”, asset strategico sia per l’Italia che per il Kenya nel campo delle tecnologie spaziali, della ricerca e delle analisi di dati satellitari. Poi, Mattarella tornerà a Nairobi, dove in serata saluterà il personale diplomatico e incontrerà la comunità italiana in Kenya. Ieri si è tenuto il colloquio con il presidente kenyota William Ruto, al termine del quale il capo del Quirinale ha lanciato un doppio allarme: quello dei cambiamenti climatici, in particolare della siccità, che peggiorano la già grave crisi migratoria.