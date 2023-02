11/13 ©IPA/Fotogramma

Critiche, invece, le opposizioni: per Carlo Calenda (in foto) si tratta dell’ “ennesima presa in giro elettorale”. Per Giuseppe Conte Meloni “svende l’Unità d’Italia per qualche voto in più”. Mentre Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd, invita le “Regioni del Sud e quelle guidate dal Partito democratico” a provvedere a una “convocazione urgente della conferenza Stato-Regioni”. Per Stefano Bonaccini “la bozza Calderoli sull'autonomia differenziata è irricevibile”