Mancano pochi giorni alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio nel Lazio e in Lombardia (I CANDIDATI NEL LAZIO - I CANDIDATI IN LOMBARDIA). Per aiutare gli elettori a orientarsi tra i vari candidati in lizza, Sky TG24 e Quorum YouTrend hanno realizzato Trova Presidente, un nuovo strumento che permette, rispondendo a varie domande, di scoprire quale aspirante governatore o governatrice ha le posizioni più vicine a quelle emerse dalle risposte dell’utente che fa il test online. Le tematiche su cui si basa il quiz vanno dai trasporti pubblici alla sanità.

Quando si vota vedi anche Elezioni regionali Lazio, le cose da sapere sul voto del 12 febbraio Domenica 12 e lunedì 13 febbraio si vota nel Lazio e in Lombardia per le elezioni regionali. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 domenica 12 febbraio e dalle 7 alle 15 lunedì 13 febbraio. Entrambe le leggi elettorali prevedono l’elezione diretta del presidente di Regione e del Consiglio regionale in un’unica tornata, a suffragio diretto. Il voto è espresso su una sola scheda, dove sono riportate le liste provinciali e le coalizioni regionali delle candidate e dei candidati a consiglieri, collegate alla propria o al proprio candidato presidente.

Chi sono i candidati in Lombardia vedi anche Elezioni regionali Lombardia, chi sono i candidati alla presidenza In Lombardia in lizza ci sono quattro candidati. Si presenta per un secondo mandato il governatore uscente Attilio Fontana, sostenuto dall’intera coalizione di centrodestra. Settant’anni, esponente di lungo corso della Lega, Fontana è stato anche sindaco di Varese, la sua città, tra il 2006 e il 2016, e ha un passato come avvocato. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle puntano su Pierfrancesco Majorino, eurodeputato, a Bruxelles dal 2019, è stato per 8 anni assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, prima con Giuliano Pisapia e poi con l’attuale primo cittadino Beppe Sala. In corsa c'è anche Letizia Moratti, candidata governatrice per il Terzo Polo (Azione+Italia Viva). Ministro dell’Istruzione sotto i governi Berlusconi II e III, Moratti è stata sindaca di Milano dal 2006 al 2011. Nei mesi scorsi ha svolto il ruolo di vicepresidente della Regione, con delega al Welfare, incarico dal quale si è dimessa nel novembre 2022. Infine c’è la sociologa Mara Ghidorzi, che rappresenterà Unione Popolare (coalizione che comprende Rifondazione comunista, Potere al popolo e De.Ma). Tra i temi principali della candidata ci sono la casa, con particolare riferimento alla gestione Aler di competenza regionale, i diritti e l’ambiente.

Chi sono i candidati nel Lazio vedi anche Elezioni regionali Lazio: ecco chi sono i candidati alla presidenza Nel Lazio invece sono 6 i candidati per la successione a Nicola Zingaretti. Alessio D’Amato è il nome scelto dal Pd: oltre alla sua civica e i dem lo appoggiano i cattolici progressisti di Demos, +Europa-Radicali-Volt, i Verdi-Sinistra, il Psi e il Terzo Polo. Il M5s corre da solo con Donatella Bianchi, ex numero uno del Wwf, è giornalista in Rai e per molti anni ha condotto Linea Blu. Al momento, è anche presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Il centrodestra ha scelto Francesco Rocca, ex capo della Croce Rossa, sostenuto da FdI, Forza Italia, la Lega, i Moderati - capolista Vittorio Sgarbi - e poi l'Udc e la lista civica. Gli altri candidati sono Sonia Pecorilli per il Partito Comunista italiano, Fabrizio Pignalberi per Quarto polo e Insieme per il Lazio, Rosa Rinaldi per Unione Popolare di Luigi de Magistris.