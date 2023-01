Unico turno senza ballottaggio per eleggere il successore di Zingaretti. Possibile il voto disgiunto, urne aperte anche lunedì. Per i sondaggi il favorito è il candidato di centrodestra Rocca. Alle sua spalle D'Amato (centrosinistra) e Bianchi (M5s). La guida

Si avvicina il giorno in cui le cittadine e i cittadini del Lazio saranno chiamati alle urne per le elezioni regionali. Seggi aperti il 12 e 13 febbraio (dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì) per eleggere il successore di Nicola Zingaretti, che ha governato la Regione per 10 anni. Per l’elezione del presidente si vota in un unico turno senza ballottaggio, viene proclamato governatore il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi in ambito regionale. È possibile il voto disgiunto.

I candidati e le liste che li sostengono

In campo per l’attuale tornata elettorale, tra i principali candidati, ci sono Alessio D’Amato, l’assessore alla Sanità uscente, sostenuto da sette liste (Partito democratico, Terzo polo (Azione e Italia viva), Lista civica D’Amato, Più Europa/Radicali/Volt, Demos, Verdi/Sinistra e Partito socialista italiano); Francesco Rocca, ex presidente della Croce Rossa italiana, per la coalizione di centrodestra con sei liste (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati/Rinascimento, Unione di centro e Lista civica Rocca presidente); Donatella Bianchi, giornalista, già presidente di Wwf Italia, sostenuta dal Movimento 5 stelle e dal Polo progressista (CHI SONO I CANDIDATI).