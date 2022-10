Senato, lo scontro tra Meloni e Scarpinato su mafia e neofascismo

Economia

Meloni, dal taglio delle tasse all’Iva al 5%: le scelte economiche

Il discorso della neopremier alla Camera ha toccato diversi punti importanti, come la politica estera, l’ambiente e anche l’economia, vera preoccupazione dell’esecutivo appena insediatosi. “Siamo in mezzo ad una tempesta”, ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia. Le idee per uscire da questa situazione non mancano: ecco le probabili scelte

Un underdog alla guida dell’esecutivo. In questo modo la presidente Meloni si è presentata al Parlamento, dove ha ottenuto la fiducia per il suo governo. Nel suo discorso sono stati diversi i riferimenti all’azione dei prossimi mesi, dalla politica estera all’ambiente

LA SITUAZIONE ECONOMICA – La situazione economica è certamente quella che preoccupa di più, visto che le previsioni per il 2023 indicano un marcato rallentamento dell’economia italiana, europea e mondiale, in un clima per di più di assoluta incertezza. Nell’ultima nota di aggiornamento al DEF, la previsione di crescita del PIL per il 2023 si ferma allo 0,6% esattamente un quarto del 2,4% previsto in quello di aprile, una previsione ottimistica rispetto alle stime del Fondo monetario internazionale, che parla addirittura di recessione, segnando un -0,2%