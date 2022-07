“Cosa Nuova”, lo speciale di Sky TG24 su com’è cambiata la mafia

L’approfondimento va in onda lunedì 18 luglio, nel trentesimo anniversario della strage di Via D’Amelio, alle 21 sul canale all news. Spiega come gli uomini delle cosche siano cambiati nel tempo: come si siano inseriti nella finanza, nel mondo degli affari, come siano passati dal kalashnikov al colletto bianco. Tra gli intervistati Nino Di Matteo, magistrato e consigliere del Csm, che dice: “La vera forza di Cosa Nostra è saper mutare la pelle come un serpente”