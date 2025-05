Valditara, presentato 'Made in MIM': valorizzare eccellenza scuola

Il progetto si propone di valorizzare le eccellenze produttive degli istituti scolastici – in particolare agrari e alberghieri – attraverso la creazione di un marchio di qualità che certifichi l’origine scolastica e il valore educativo dei prodotti realizzati dagli studenti ascolta articolo

Nasce il marchio Made in Mim: inizialmente servirà alla produzione da parte degli istituti agrari e degli alberghieri - oli, vini, confetture, miele ecc - perché questi prodotti siano portati all'attenzione del pubblico italiano e straniero ma non si esclude di estendere il progetto a tutte le scuole, perfino i licei. L'iniziativa è stata presentata stamattina dal ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, presenti i rappresentanti di Aeroporti di Roma, Lagardere, Coldiretti, Federdistribuzione, Società per i mercati agroalimentari di Milano per la commercializzazione e promozione dei prodotti delle aziende degli istituti agrari.

Prodotti scuole si possono vendere: c'è anche un catalogo "Se i prodotti della scuola italiana sono di eccellenza, anche la formazione è di eccellenza", ha sottolineato il ministro, che ha aggiunto che l'iniziativa ha pure una valenza "strategica: serve anche a far affluire risorse alle nostre scuole, stiamo trasformando la normativa per consentire alle scuole di commercializzare i prodotti e incamerare i guadagni che serviranno per gli istituti". E' stato anche predisposto il primo catalogo ufficiale con 77 prodotti: "E' una novità assoluta per dare valore a questa eccellenza", ha detto Valditara. Approfondimento Scuola, arresto per chi picchia prof. Stretta su corsi sessualità

Attestato al merito Nella mattinata è stato firmato un protocollo tra il ministero dell'Istruzione e Aeroporti di Roma e sono stati consegnati ad altrettanti studenti 3 attestati al merito: "abbiamo introdotto la figura dell'attestato al merito per studenti che abbiano raggiunto determinati risultati, o espresso la loro forte partecipazione alle esigenze della società, aver tenuto atteggiamenti sociali positivi, che i siano distinti nella vita civile". "E' un giorno di gioia e di festa, celebriamo la scuola italiana, questo il significato del marchio Made in Mim: girando nelle scuole mi sono reso noto che ci sono innovazioni che vanno sostenute finanziariamente perchè possano portare alla brevettazione e alla creazione industriale", ha concluso Valditara. Approfondimento Scuola, Valditara: "Estendere in Ue il divieto smartphone in classe"