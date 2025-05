Cesenatico, aggressione con coltello. Carabiniere spara: due feriti

Paura a Cesenatico, dove un ladro che cercava di fuggire dopo essersi introdotto in una casa ha aggredito un carabiniere con un coltello ed è rimasto ferito quando il militare, per difendersi, ha sparato due colpi con l'arma d'ordinanza: il primo in alto e il secondo alle gambe. Nell'aggressione è rimasta ferita anche la proprietaria della casa dove il ladro stava cercando di entrare, colpita a un piede accidentalmente da un colpo di rimbalzo. In una nota l'Arma sottolinea che il militare prima di sparare ha intimato al ladro, senza esito, di gettare il coltello. L'uomo è stato arrestato.