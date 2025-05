Pirateria, multati migliaia di utenti dei servizi illegali

Migliaia di abbonati ai servizi di streaming illegali multati in tutta Italia. Con l’annuncio della Guardia di Finanza si apre una nuova fase del contrasto alla pirateria: colpire non soltanto chi fornisce i contenuti – cioè, in molti casi, la criminalità organizzata – ma anche chi paga per vedere partite, film e serie tv senza passare dai canali legali. Sanzioni amministrative che, in caso di recidiva, possono arrivare fino a 5mila euro.



In una conferenza stampa a Roma la Guardia di Finanza ha raccontato com’è arrivata ad individuare le persone colpite. A partire dai procedimenti penali degli ultimi anni, gli inquirenti sono riusciti a risalire agli utenti pirata passando attraverso le indagini per permettere così ai magistrati di emettere l’ordine di identificazione delle informazioni personali. È la prima volta che si raggiunge un numero così elevato di utenti.